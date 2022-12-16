Прогноз погоды в Якутске на субботу, 17 декабря

Фото: аэропорт Якутска

Днем 17 декабря в Якутске температура воздуха составит до -41 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, туман, ветер северный 1-3 м/с. Ночью -43-45°, днем -41-43°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -42 градуса, штиль.

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