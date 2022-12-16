10 новых фильмов планируют создать в «Квартале труда» Якутска в 2023 году

Фото: Андрей СОРОКИН

16 декабря зампред правительства РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Якутии Якутии Айсен Николаев встретились с резидентами креативного кластера «Квартал труда», который был открыт в Якутске в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Сейчас резидентами «Квартал труда» являются более 70 компаний. Полпред и глава провели встречу с представителями киноиндустрии, которые поделились своими планами на будущий год.

К примеру, компания «Сахафильм» планирует сделать постпродакшн авторского фильма Алексея Романова «Вкус жизни» («Олох амтана»). А сотрудники киностудии «Магдис», которые являются создателями фильма «Рядовой Чээрин», снимут фантастический фильм под рабочим названием «Аномалия» в студии дополненной реальности. В целом в следующем году будет начата работа над десятью фильмами.

Как отметил Юрий Трутнев, такие творческие проекты будут активно поддерживаться правительством.

«Нужно, чтобы как можно больше молодых активных людей могли реализовать свои идеи на практике, а для этого им нужна поддержка и создание условий для работы», — добавил полпред.

Напомним, центр креативной индустрии «Квартал труда» является первым на Дальнем Востоке. В проект вложено более 1,2 миллиарда рублей, в том числе 613 миллионов рублей из федерального бюджета по линии «Единой субсидии», которую предоставляет Минвостокразвития России.

В целом кластер рассчитан более чем 150 резидентов, работающих в области IT, кино, анимации, моды, дизайна, музыки, компьютерной графики, изобразительных искусств, фото и видеопродакшена. Планируется создание около 1,5 тысяч новых рабочих мест, что позволить «Кварталу труда» стать точкой роста в Якутии IT-технологий.

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