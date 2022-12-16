В Якутии водитель сбил ребенка на глазах отца и скрылся с места происшествия

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
Утром 15 декабря в городе Удачном Мирнинского района произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.
Водитель автомобиля Toyota Duet сбил семилетнюю девочку, шедшую с отцом по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии водитель скрылся с места происшествия.
Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
В итоге девочка получила ушибы бедра, ей назначено амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД позже разыскали сбежавшего водителя. Им оказался 32-летний мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
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