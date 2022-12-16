В Якутии исследуют тушу древнего бурого медведя, жившего около 3,5 тысяч лет назад

Фото: Нина СЛЕПЦОВА

В Северо-Восточном федеральном университете совместно с другими российскими исследователями изучают ископаемого бурого медведя, найденного в Якутии на острове Большой Ляховский, передает ТАСС.

Результаты генетических исследований рассказали об эволюции бурых медведей на территории Северо-Востока Сибири. Полная туша животного, обнаруженная оленеводами в сентябре 2020 года, сохранилась в многолетней мерзлоте.

По словам ведущего научного сотрудника Международного центра коллективного пользования молекулярной палеонтологии НИИ прикладной экологии Севера СВФУ Лены Григорьевой, ученые впервые изучают целую тушу ископаемого медведя. До этого у исследователей была возможность работать лишь с черепами и костями.

«Вскрытие запланировано на февраль следующего года. Специалисты проведут патоморфологические исследования, отберут образцы на микробиологические, вирусологические, гистологические и другие исследования», — добавляет Лена Григорьева.

В настоящее время уже проведены генетические исследования и радиоуглеродное датирование, а также томографические и морфологические исследования. Геологический возраст находки составил 3460 лет. В ближайшее время запланировано проведение 3D сканирования и 3D фотограмметрии ископаемого бурого медведя.

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