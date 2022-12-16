В Якутии подвели итоги Года матери

Фото: Марии Васильевой

Год 100-летия Якутской АССР был объявлен главой республики Айсеном Николаевым Годом Матери. В Якутске подвели итоги года и поздравили призеров Республиканского конкурса «Семья года-2022», сообщает пресс-служба правительства региона.

Вице-премьер Якутии Сергей Местников отчитался о новых мерах защиты семьи, материнства и детства, которые появились в этом году. К примеру, про льготное посещение многодетными семьями учреждений культуры и спорта и тому подобное. Юбилейный целевой капитал «Дети столетия» получили более 10 тысяч новорожденных якутян.

15 декабря вручили знак «Мать-героиня» Светлане Ивановой из села Арылах Сунтарского района, которая родила и воспитывает 10 детей. Знаки «Материнская слава» III степени вручены матерям, родившим и воспитывающим 7 детей: Анжелике Аркадьевой из села Улахан-Ан Хангаласского улуса и Марии Сафоновой из села Дабан Олекминского района.

Премии главы Якутии в размере 300 тысяч рублей получили победители республиканского конкурса «Семья года-2022». В номинации «Молодая семья» награду получили Айталина и Дмитрий Петровы из Якутска, воспитывающие 4 детей. Первое место в номинации «Многодетная семья» стала семья Игнатьевых из Мегино-Кангаласского района, воспитывающая шестерых детей.

В номинации «Приемная семья» лучшими признаны Татьяна Ивановна и Николай Николаевич Петровы из Оленекского эвенкийского национального района, которые воспитывают 19 детей. В номинации «Сельская семья» награждена семья Марины и Спиридона Федоровых из Мегино-Кангаласского района, у которых есть свое большое подсобное хозяйство. Среди потомственных кочевых семей обладателей премии стали Алексей и Туйаара Юмшановы-Колесовы из Эвено-Бытантайского национального района. Премию главы в номинации «Семья – хранитель традиций» получили Александры и Дмитрия Егоровых из Амгинского района шестеро детей.

«Золотой семьей» признали пару Светланы Устиновны и Петра Васильевича Горбуновых из Олекминского района. За 52 года брака они воспитали и вырастили 8 детей, 16 внуков и 5 правнуков. Глава семейства занимается разведением редких видов клубники и земляники, а его супруга увлекается цветоводством и овощеводством.

Министр труда и социального развития республики Елена Волкова рассказала, что 108 участников боролись за победу в конкурсе «Семья года» в этом году. Она поздравила победителей в номинации «Семья – хранитель традиций» Светлану и Василия Дьячковских из Чурапчинского района. Их имена вписаны в Почетную книгу России – 2022.

Награда ждала администрации районов за вклад в развитие демографической и семейной политики. Сертификат на 100 тысяч рублей получил Нюрбинский район, на 80 тысяч рублей – город Якутск, на 60 тысяч рублей – Жиганский район.

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