В Якутске оштрафовали торговку икрой без документов

Фото: архив KP.RU/Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Якутска получила административный штраф за реализацию икры кеты без ветеринарно-сопроводительных документов.

Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Амурской области и Якутии. Факт незаконной продажи зафиксирован в конце ноября на основании материалов проверки правоохранительных органов.

Оказалось, что гражданка продавала икру со своей автомашины на парковке одного из торговых центров. При этом никаких ветеринарных документов у нее не было.

Суд признал ее виновной и назначил административный штраф.

Управление напоминает, что, приобретая рыбу или икру, да, впрочем, любую другую продукцию животного происхождения на рынке или в магазине, не стоит стесняться внимательно читать этикетки, задавать вопросы продавцу, который должен рассказать исчерпывающую информацию о продукте.

Помимо этого, нужно тщательно изучать ветеринарно-сопроводительные документы, характеризующие территориальное, видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние самой продукции, а также места ее выхода или производства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.