Мертвые души. В Ленске и.о. директора школы с помощью своей родственницы похитила около миллиона рублей

Фото: Виктор ВАСЁВ

Жительница Ленского района обвиняется в служебном подлоге, а ее родственница в пособничестве, сообщает прокуратура Якутии.

По версии следствия, с 2018 по 2021 годы в и.о. директора одной из школ Ленска с помощью своей близкой родственницы похитила из бюджета более 860 тысяч рублей. А также с помощью мошенничества украла деньги граждан на сумму более 138 тысяч рублей.

По версии следствия, она фиктивно трудоустроила в качестве работников школы своих знакомых, а также изготовила подложные документы о трудоустройстве (приказы и табели учета рабочего времени). На самом деле эти знакомые не исполняли своих функций, а за них это делали другие люди.

Уголовное дело направлено в суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.