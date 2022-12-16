В Якутии выявлен 151 новый случай коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 16 декабря в Якутии зарегистрирован 151 новый случай COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 122 случая, в Хангаласском районе — 7 случаев, в Верхневилюйском, Среднеколымском районах — по 3 случая, в Алданском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском районах — по 2 случая, в Ленском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Майском, Чурапчинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 391 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 688 815 тестов.

За последние сутки госпитализировано 15 человек, выздоровело 92 человека. Лечение в стационарах получают 8,9% больных, в амбулаторных условиях — 91,1%. Из 163 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 34,4%.

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