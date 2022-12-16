В Якутск прилетел полпред ДВФО Юрий Трутнев

В Якутск с рабочим визитом прибыл Юрий Трутнев
Фото: Евгения ГУСЕВА
Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента России по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев приехал в Якутск, сообщает ЯСИА.
В рамках рабочего визита он посетит креативный кластер «Квартал труда». Кроме того, планируется, что он проведёт совещание, касающееся вопросов выравнивания тарифов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России.
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