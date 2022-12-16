Глава Якутии выступит 19 декабря с ежегодным Посланием

Фото: пресс-служба АГиП

Айсен Николаев 19 декабря в 12:00 часов выступит с ежегодным Посланием Госсобранию Ил Тумэн, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что Послание будет посвящено стратегическим направлениям развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу, основные векторы деятельности регионального парламента, правительства, органов местного самоуправления.

Прямую трансляцию из Зала Республики будут вести телевизионные каналы НВК «Саха», «Якутия 24», «Россия 24», радио «Тэтим» и «Радио России».

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