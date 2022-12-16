В Якутске поймали молодчика, разъезжавшего на машине по тротуару

Фото: скриншот видео

14 декабря в соцсетях распространилось видео, где водитель автомашины Toyota Noah разъезжает по тротуару на проспекте Ленина, едва не сбивая пешеходов.

На этом участке сейчас проходит ремонт, и движение всех видов транспорта там запрещено.

Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался 38-летний местный житель, сообщает пресс-служба ведомства.

В его отношении составлен административный материал по ч.2 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по тротуарам и выписан штраф в размере 2 тысяч рублей.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к взаимной вежливости и уважительному отношению.

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