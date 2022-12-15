В Якутии на трассе «Умнас» произошло сразу два массовых ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии произошли две аварии в Хангаласском районе – обе закончились госпитализацией участников. Первая случилась в 11 утра на трассе «Умнас», второе ЧП произошло через несколько часов на той же трассе, на десяток километров дальше.

В первом случае 21-летний водитель на «Тойоте» ехал в сторону Якутска, и не рассчитал дистанцию до «Ниссана» впереди: в итоге он протаранил «Ниссан», а тот от удара выехал на встречку и врезался в «Хонду».

Серьезно пострадала только пассажирка «Тойоты» – 63-летняя женщина получила травму ноги. Благодаря тому, что она была пристегнута, обошлось без фатальных последствий. Женщине назначили амбулаторное лечение.

Во-втором ДТП столкнулись «Ниссан» и «Тойота». «Ниссан» хотел повернуть налево и не предоставил преимущество водителю на «Тойоте». От удара «Тойоту» отбросило в сторону, где машина столкнулась со «Сканией». Как ни странно, находившиеся в «Тойоте» остались относительно целы – пострадали водитель и пассажир «Ниссана».

«В этих происшествиях все водители были трезвыми, были пристегнутыми ремнями безопасности. Хочется отметить, что благодаря ремням безопасности никто из участников этих автоаварий с участием нескольких автомобилей не получили серьезные травмы», – добавили в ГИБДД.

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