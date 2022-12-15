На автопредприятии Якутска объяснили высадку пассажиров из маршрутки №20 поломкой автобуса

Фото и видео: "Кримякутия"

Директор «Союза автоперевозчиков города Якутска» Андрей Косицкий прокомментировал конфликт водителя автобуса с пассажирами. Напомним, водитель маршрутки №20 высадил жителей в 50-градусный мороз – по словам пассажиров, из-за сделанного ему замечания.

«Случаи бывают разные. Сейчас стало модно снимать конфликт на видео и отправлять в соцсети. В видео виден только конец конфликта. Мы не можем знать кто и как его начал. Сегодня директор маршрута проведет беседу с водителем, попросит запись камеры видеонаблюдения», – пояснил Косицкий.

В то же время, директор маршрута №20 Николай Ротар рассказал, что остановка на самом деле произошла из-за поломки. Тем не менее, он отчитал водителя и пообещал, что в ситуации будут «разбираться дальше».

«Колесо правое переднее заклинило, автобус поехал медленно. И тут у пассажиров начались вопросы. Водитель был сконцентрирован на дороге, а тут его отвлекали. И, конечно, простой портовской мужик, который не умеет красиво говорить, ответил так, как умеет. Водитель мне сказал, что он сообщил пассажирам, что высадит из именно в теплую остановку. Но женщина сняла только то, что ей было выгодно. Затем он поехал в гараж. Сейчас автобус на ремонте», – добавил Ротар.

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