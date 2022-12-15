В Якутии выдали повышенные стипендии 250 студентам-детям участников СВО

Фото: правительство Якутии

В Якутии выдали повышенные стипендии студентам из семей участвующих в СВО военнослужащих. В Минобрнауки сообщили, что таких учащихся в республике на сегодняшний день 250.

«Размер повышенной стипендии составляет 5 607 рублей. Также на сегодня заключено 102 договора о целевом обучении в приоритетном порядке», – сообщила министр Ирина Любимова.

Отметим, что для детей участников СВО и их близких также предусмотрены другие льготы – к примеру, компенсация стоимости детсада и школьных обедов.

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