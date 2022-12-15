В Якутске водитель автобуса высадил пассажиров в ответ на замечание

Фото и видео: "Кримякутия"

В Якутске водитель автобуса высадил пассажиров, которые попросили его объявлять остановки. Нервный работник попался пассажирам 20-ого маршрута: после замечания он просто выгнал всех якутян на 50-градусный мороз.

«Водитель начал вести себя неадекватно, сказал, что остановки объявлять не будет, потом остановил автобус и выгнал всех на улицу в -50. А если бы там были дети? В автобусе было много пожилых людей. Полная безответственность к своей работе, полное безразличие к людям», – рассказали возмущенные жители.

Пассажиры утверждают, что задали вопрос водителю спокойно и адекватно. Однако просьба обернулась резкой реакцией водителя. Как ни странно, в соцсетях нашлись комментаторы, которые заявили, что водитель «красавчик» и «все правильно сделал».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.