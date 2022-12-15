Житель Якутска убил товарища, борцовским приемом сбросив его с балкона восьмого этажа

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутске завершено расследование уголовного дела по обвинению в убийстве 24-летнего ранее судимого мужчины, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

В сентябре этого года обвиняемый пьянствовал в компании приятелей, и одного из них он заподозрил в краже своего мобильного телефона.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Мужчины пошли выяснять отношения на балкон. Там обвиняемый применил борцовский прием и, перекинув потерпевшего за ограждение, сбросил его с высоты 8 этажа.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Утром тело во дворе обнаружили соседи. Сам обвиняемый уехал в другую квартиру, где его и обнаружили сотрудники полиции.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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