Житель Якутска убил товарища, борцовским приемом сбросив его с балкона восьмого этажа

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии
В Якутске завершено расследование уголовного дела по обвинению в убийстве 24-летнего ранее судимого мужчины, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.
В сентябре этого года обвиняемый пьянствовал в компании приятелей, и одного из них он заподозрил в краже своего мобильного телефона.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии
Мужчины пошли выяснять отношения на балкон. Там обвиняемый применил борцовский прием и, перекинув потерпевшего за ограждение, сбросил его с высоты 8 этажа.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Утром тело во дворе обнаружили соседи. Сам обвиняемый уехал в другую квартиру, где его и обнаружили сотрудники полиции.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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