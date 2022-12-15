Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 16 декабря

Фото: KP.RU

Днем 16 декабря в Якутске температура воздуха составит до -40 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, туман, ветер северо-западный 1-3 м/с. Ночью -45-47°, днем -40-42°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -46 градусов, штиль.

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