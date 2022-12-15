Стая из 30 собак собралась в Бердигестяхе Якутии

Фото: администрация Горного улуса

Прокуратура Горного района провела проверку по сообщениям в соцсетях о стаях собак в селе Бердигестях, в том числе у школ, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Правоохранители установили, что в результате непринятия муниципалитетом должных мер по отлову и содержанию безнадзорных животных в населенном пункте зарегистрированы факты скопления стаи собак из 30 особей, которые представляют опасность для граждан, в том числе детей.

Как оказалось, администрация наслега не освоила субвенцию из республиканского бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными на 2022 год.

Главе наслега внесли представление и объявили предостережение.

В итоге в рамках принятых мер реагирования проведены рейдовые мероприятия. Кроме того, во исполнение решения суда строится приют для животных, завершение которого запланировано в декабре 2022 года.

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