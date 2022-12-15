В Якутии с администрации Олекминска взыскали компенсацию в 50 тысяч рублей за нападение безнадзорной собаки на ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С администрации города Олекминска взыскана сумма морального вреда, причиненного несовершеннолетнему в результате нападения безнадзорной собаки, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Из-за ненадлежащего исполнения требований закона администрацией на территории города от укуса безнадзорной собаки пострадал ребенок. Ему причинены повреждения в виде укушенной раны бедра.

Прокуратура района в интересах несовершеннолетнего обратилась с иском в суд. По результатам его рассмотрения с ответчика в пользу пострадавшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

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