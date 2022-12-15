В Якутской городской больнице №2 начал работать патронажный участок

Фото: пресс-служба ЯГБ №2

С 12 декабря у маломобильных жителей Гагаринского округа столицы появились персональные доктора, сообщает пресс-служба Якутской городской больницы №2.

Они приходят к инвалидам, колясочникам, лежачим больным и просто тем, кому стало тяжело посещать поликлинику в силу возраста.

Патронажный участок будет проводить профилактические мероприятия такие как: диспансеризация, в том числе углубленная медицинская диспансеризация, профессиональное медицинское обследование и вакцинация. Возможность патронажного участка охватывает до 300 пациентов. В округе пока, как пилотный проект, взяли маломобильных пациентов из трех участков.

В среднем врач посещает пациента восемь раз в год, медсестра — 12-14 раз. Даже если обращений от пациента не поступает, его все равно посещают по индивидуальному плану и следят за состоянием здоровья. В обязанности врача патронажной службы входят проведение осмотров и оценка состояния здоровья пациента. Посещение врача патронажной службы в среднем длится 40 минут, визит медсестры — около получаса.

«Маломобильные горожане чаще сталкиваются с осложнениями, поскольку не могут прийти на прием в поликлинику самостоятельно. Не решает полностью проблемы и медицинское обслуживание по традиционной схеме вызова доктора или бригады „Cкорой помощи“. Дело в том, что в этом случае к больному каждый раз приезжает другой врач. Регулярного же медицинского наблюдения, крайне необходимого таким пациентам, не получается. Поэтому мы запустили данный проект», — комментирует новшество главный врач Якутской городской больницы №2 Саргылана Васильева.

Отмечается, что новая служба кратно увеличит количество врачебных посещений на дому и повысит качество и доступность медицинской помощи для маломобильных граждан.

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