Названа предположительная причина пожара в двухэтажном доме в Чурапче Якутии

Фото: МЧС Якутии

Пожар в двухэтажном деревянном доме в селе Чурапча произошел, по предварительным данным, из-за аварийного режима работы электрооборудования, а именно обогревателя, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Виновник пожара — один из жильцов. Дознание продолжается.

Также уточнено количество пострадавших — 11 человек. Ранее говорили о 10 пострадавших, в том числе двоих пожарных. Назначена проверка по действиям при тушении огня.

Ущерб устанавливается.

Напомним, пожар в 12-квартирном жилом доме 1976 года постройки на улице Ярославского в Чурапче произошел накануне вечером, 14 декабря. Возгорание началось на первом этаже. Пожарные прибыли через четыре минуты, к тому моменту дом уже горел открытым огнем. Один из жильцов, мужчина 1945 года рождения, в тяжелом состоянии был доставлен в палату интенсивной терапии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девять человек пострадало на пожаре в селе Чурапча (подробнее)

При тушении пожара в якутской Чурапче пострадали двое пожарных (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.