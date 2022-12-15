В Якутске впервые с начала учебного года объявлен актированный день для школьников

Фото: Иван БАРКОВ

15 декабря в Якутске в шесть часов утра объявили актированный день для учащихся 9 и 11 классов, сообщает управление образования города.

Температура воздуха утром составила минус 48 градусов, ветер 2 м/с.

Напомним, с 9 декабря из-за повышения заболеваемости ОРВИ в школах Якутска объявили карантин для всех учащихся, кроме 9 и 11 классов. Все дети сейчас находятся на дистанционном обучении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школах Якутска объявили карантин с 9-го декабря (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.