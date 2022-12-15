В Якутии выявили 165 случаев COVID-19

Фото: Олег УКЛАДОВ
По состоянию на 15 декабря на территории республики выявлено 165 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает телеграм-канал вице-премьера Ольги Балабкиной.
Из них в Якутске зафиксировано 138 случаев. И от четырех до одного случая в 18 районах республики.
За сутки лабораториями республики проведено 3 547 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 686 424 теста.
За последние сутки госпитализировано 11, а выздоровело 77 человек.
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