При тушении пожара в якутской Чурапче пострадали двое пожарных

Фото: прокуратура Якутии

После тушения пожара в селе Чурапча медицинская помощь потребовалась двум пожарным. Как сообщили в районной администрации, всего при пожаре ожоги и травмы получили 10 человек. Одного из них, мужчину 1945 года рождения, в тяжелом состоянии доставили в палату интенсивной терапии.

Отметим, что сейчас в селе на улице около -52 градусов, для оставшихся без крыши над головой жителей развернули пункт временного размещения в культурном центре «Айылаан». Сейчас там находится три человека, в том числе один ребенок. Остальных расселили по родственникам.

К расследованию происшествия оперативно подключилась прокуратура: причины происшествия пока неизвестны, и в ведомстве хотят оценить соблюдение мер пожарной безопасности. Известно, что возгорание произошло на первом этаже двухэтажного деревянного дома 1976 года постройки.

Власти улуса уже сообщили о создании комиссии, которая будет оказывать правовую и материальную помощь пострадавшим, деньги возьмут из резервного фонда. Также был объявлен сбор пожертвований среди жителей. На время бюрократических проволочек семьи обеспечат временным жильем и помогут с покупкой мебели, вещей и одежды.

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