Девять человек пострадало на пожаре в селе Чурапча

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

14 декабря вечером поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме по улице Ярославского в селе Чурапча Чурапчинского района.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

Отряд пожарных прибыл через четыре минуты после вызова. К этому моменту дом горел открытым огнем. В результате пять человек было госпитализировано, а еще четверо сами обратились в больницу с признаками отравления.

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Пожар локализован на площади 130 кв.м. Причина, виновные и ущерб устанавливаются. Пожар тушили 18 человек личного состава и пять единиц техники.

По данным Якутского гидрометцентра, сейчас в Чурапче -52 градуса мороза.

Обновление. Прокуратура Чурапчинского района организовала проверку по факту пожара. По данным ведомства, возгорание произошло в двухэтажном деревянном 12-ти квартирном жилом доме 1976 года постройки.

Предварительно установлено, что огнём поврежден первый подъезд дома.

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