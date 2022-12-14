Получить медпомощь, не выезжая из села. Центр мобильных бригад в Якутии появится в 2023 году

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В первом полугодии 2023 года в республике запланирован запуск республиканского центра мобильных бригад (РЦМБ), благодаря которому 89 населенных пунктов в арктической зоне Якутии будет охвачено выездной медициной.

— Самый главный приоритет — это сохранение жизни и здоровья людей. В следующем году мы начинаем пилотный проект новой модели медицинской помощи в Арктической зоне. Надеемся, что важнейший для труднодоступных мест проект не останется без внимания на федеральном уровне, — сказал глава Якутии Айсен Николаев 14 декабря на заседании Совета Федерации.

Цель проекта — с помощью телемедицины и выездной работы врачей-специалистов, обеспечить круглогодичное оказание специализированной медицинской помощью население арктических районов республики.

Мультидисциплинарные бригады будут обслуживать взрослое население, а педиатрические — детей. Кроме того, жители отдаленных сел теперь смогут пройти медосмотр для получения водительских прав и справок на владение оружием, не выезжая в райцентр или в Якутск.

Республиканский центр мобильных бригад будет создан на базе республиканского центра общественного здоровья медицинской профилактики. Из 96 населённых пунктов в арктической зоне Якутии, 89 планируется охватить выездной медициной. Отмечается, что все действующие больницы, фельдшерские пункты, врачебные амбулатории продолжат работать в штатном режиме, их новая система не коснется.

Финансировать создание центра мобильных бригад планируется за счёт изменения методики выделения субвенции ФОМС.

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