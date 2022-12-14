Половину затрат на строительство Ленского моста в Якутии возьмет на себя федеральный бюджет

Фото: правительство Якутии

Якутия договорилась о паритетном финансировании строительства Ленского моста с властями РФ. Сегодня спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о поддержке схемы. Ее предложил глава Якутии Айсен Николаев.

Матвиенко отметила, что предложение Николаева войдет в проект постановления сената о господдержке социально-экономического развития Якутии. Сенаторы единогласно проголосовали за принятие его основы, окончательно документ примут на следующем заседании.

Верхняя палата парламента рекомендовала Правительству софинансировать строительство Ленского моста в рамках госпрограммы. Точные размеры субсидии пока неизвестны, но речь идет о софинансировании не менее половины стоимости.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.