В Якутии подвели итоги обустройства одной из самых опасных дорог республики

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии подвели итоги благоустройства автодороги «Нам». Она считается одной из самых аварийных в регионе – только с начала года там произошло 34 ДТП, 6 человек погибли, а еще 49 получили травмы.

В октябре дорожники сдали обновленный участок автотрассы «Якутск - Намцы – Булус» длинной в 7,2 километра. Он стал первым пусковым комплексом в дальнейшей реконструкции «Нам».

Трассу расширили с двух до четырёх полос, установили металлические барьеры, перила, светофоры, три сотни дорожных знаков. Одним из основных факторов, повысивших безопасность трассы, стало новое освещение.

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