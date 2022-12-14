В Якутске автолюбительница задним ходом переехала пожилую женщину

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутске женщина-водитель наехала на стоявшего пешехода, сдавая назад. Пострадала пожилая женщина 1957 года рождения – ее с травмами доставили в больницу.

В ГИБДД рассказали, что ЧП произошло на улице Октябрьской, у шлагбаума возле дома №22. После наезда пострадавшую женщину отвезли в республиканскую больницу №2, где диагностировали перелом ребра.

Почему автолюбительница не заметила пешехода позади автомобиля – неясно. Освидетельствование на алкоголь показало отрицательный результат. Женщина имеет 10-летний водительский стаж и ранее за нарушения не привлекалась.

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