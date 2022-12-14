В Якутске наградили победителей XVII шахматной олимпиады

Стали известны имена победителей шахматной олимпиады Якутии. Фото: Федерация шахмат Якутии

В Якутии завершилась международная шахматная олимпиада на призы первого президента Якутии Михаила Николаева, сообщает Федерация шахмат Якутии.

Президент федерации шахмат республики Владимир Егоров наградил лучших участников.

Фото: Федерация шахмат Якутии

В командном зачете бронзу завоевали шахматисты Октемского научно-образовательного центра Хангаласского района. Второе место заняла столичная Национальная политехническая школа №2. Победу одержала Городская классическая гимназия Якутска, почти каждый участник этой команды показал лучший результат на своей позиции.

Впервые в рамках конгресса состоялась олимпиада по решению задач на шахматном поле. Двукратный чемпион мира в этой категории Данила Павлов поздравил юных коллег. В этой категории первое место заняли среди юношей Алексей Андреев из ГКГ, Альберт Постников из Саха политехнического лицея, Максим Костерин из Южно-Сахалинска.

Фото: Федерация шахмат Якутии

Среди девушек лучшие результаты по решению шахматных композиций показали Полина Пак из Саха-Корейской школы, Виктория Степанова из школы №2 Якутска и Татьяна Имыхелова из Республиканского бурятского национального лицея-интернат №1.

Справка КП:

Соревнования прошли в рамках III Республиканский шахматный конгресс, который проводится в честь 85-летия первого президента республики Михаила Николаева.

С 4 по 14 декабря в конгрессе приняли участие международный гроссмейстер Антон Шомоев и международный гроссмейстер ФИДЕ по решению шахматных композиций Данил Павлов, а также более 150 человек из числа образовательной среды и шахматной общественности России, Армении и Бурятии.

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