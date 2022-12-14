Глава Совфеда Матвиенко высоко оценила инновационные проекты Якутии

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ознакомилась с креативными проектами Якутии. Глава республики Айсен Николаев привел ее на выставку ключевых инновационных и креативных проектов Якутии – Матвиенко высоко оценила представленные программы.

«Валентина Ивановна всегда тепло относится к нашей республике, проекты Якутии находят всестороннюю поддержку в стенах Совета Федерации. От имени всех якутян и от себя лично выражаю ей огромную благодарность за оказываемое внимание и содействие!», – добавил Николаев.

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