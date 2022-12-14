В Якутске определили места запуска салютов и фейерверков на Новый год

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске определены места для запуска пиротехнических изделий в период новогодних и рождественских праздников, сообщает пресс-служба мэрии города.

Распоряжение об этом в целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций подписал мэр Якутска Евгений Григорьев.

В Автодорожном округе можно запускать салюты в районах Птицефабрики и ДСК, на набережной Сергеляхского озера, в Залоге на озере Теплое.

В Гагаринском округе — на территории Белого озера.

В Губинском округе — на 142 квартале, на пустыре по улице Губина, на площади Победы, озере Солдатское, набережной 202 микрорайона.

В Октябрьском округе — на площади Дружбы, на озерах Теплое, Сайсары, на площадях перед СК «Триумф», ТРЦ «Муус Хайа», перед зданием КТФ СВФУ, бассейна «Чолбон», на сквере возле памятника Семену Дежневу и Абакаяде, на перекрестке Лермонтова — Октябрьская.

В Промышленном округе — на озере рядом с ПТУ №16 (улица 50 лет Советской Армии, 86).

В Сайсарском округе — на набережной озера Сайсары (улица Лермонтова), на озере по ул. Билибина, в микрорайоне Мерзлотка.

В Строительном округе — в сквере имени Карла Маркса (улица Дзержинского, 23), на площади перед магазином «Новинка» (улица Пионерская, 28), перед ДЮСШ №5, в сквере ЯГИТИ (улица Строителей, 8), на спортплощадке ЯБМК перед магазином «Хозмаркет» (улица П.Алексеева, 62), на свободных площадках (Свердлова, 2/1, Пирогова, 6), на площадке снесенного дома (ул. Пирогова, 4/1), в 16 квартал — в сквере «Панда и мамонт», перед магазином «Поярков» (улица Пояркова, 10).

В Центральном округе — на Комсомольской площади, на озерах Щорса, Талое, на Зеленом лугу.

Также места для запуска пиротехники определили и в пригородах Якутска.

В микрорайоне Кангалассы — напротив магазина «Родничок» (улица Пионерская, 8).

В микрорайоне Марха — на площадках напротив административного здания «Факел» (Газпром), напротив МСОШ № (Кирзавод), напротив магазина «Аартык» (остановка «Северянка»).

В селе Маган — на озере Хомустах, конечная остановка рейсового автобуса №102 (улица Алымова, 29).

В селе Пригородный — на озере «Большое» напротив домов 4 и 5 (улица Новая).

В селе Табага — в Старой Табаге на протоке Табагинская, в селе Табага на озере (Комсомольская, 1) на протоке «Табагинская».

В Тулагино-Кильдямском наслеге — на месте протоки «Тулагинка».

В Хатасском наслеге — на протоке реки Лена, на озерах «Дьогудай», «Багарах», «Чонкой» (село Владимировка), дамбе «Малгин».

Управы города должны обеспечить контроль за соблюдением техники пожарной безопасности, а также провести санитарную очистку мест запуска.

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