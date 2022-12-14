Прогноз погоды в Якутске на четверг, 15 декабря

Фото: KP.RU

Днем 15 декабря в Якутске температура составит минус 41-43 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, туман, ветер переменный 1-3 м/с. Ночью -46-48°, днем -41-43°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 46 градусов, ветер 1 м/с.

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