В Якутске мужчина обворовал соседку, узнав, что она уехала в деревню

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В полицию Якутска обратилась жительница двухэтажного жилого дома на улице Семена Данилова, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Она рассказала, что неизвестный похитил из ее квартиры телевизор, микроволновку, мультиварку, вентилятор и одежду. Общий материальный ущерб составил 90 000 рублей.

Полицейские разыскали подозреваемого — им оказался 39-летний сосед потерпевшей.

Выяснилось, что мужчина воспользовался тем, что соседка уехала в деревню, вскрыл ее входную дверь и украл вещи. Часть похищенного подозреваемый сдал в комиссионный магазин, а другую оставил для личного пользования. По его словам, похищенную женскую одежду он планировал подарить своей подруге.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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