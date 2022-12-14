Мэр Якутска Евгений Григорьев провел встречу с семьями участников СВО в Мархе

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

14 декабря глава Якутска Евгений Григорьев встретился с семьями участников специальной военной операции, проживающими в микрорайоне Марха, сообщает пресс-служба мэрии города.

Мэр отметил, что проводит такие встречи, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах, из первых уст.

«Кроме того, встречи нацелены на контроль — все ли семьи воспользовались предусмотренными мерами поддержки. Также мы выявляем бытовые, житейские проблемы, чтобы их устранить в дальнейшем», — пояснил он.

Встреча с семьями прошла в формате «вопрос-ответ», каждый получил исчерпывающие ответы на волнующие вопросы.

К примеру, мать участника СВО рассказала, что ей не удалось получить положенные выплаты из-за ранее наложенного ареста банковской карты сына. Похожие ситуации возникают и у других семей. Евгений Григорьев обещал, что семьям участников СВО окажут необходимую помощь для получения выплат — налажено тесное взаимодействие с банками, судебными приставами. Исполнительные производства по взысканию кредитных платежей в отношении участников СВО приостанавливаются.

Некоторые семьи столкнулись с проблемами в получении документов, подтверждающих участие военнослужащего в СВО. Также родственники интересовались условиями льготной ипотеки, вариантами решения жилищных проблем, переселением из аварийного фонда, предоставлением жилья из маневренного жилого фонда.

Евгений Григорьев разъяснил, что при возникновении задолженности в оплате ЖКУ пени семьям участников СВО не будут начисляться.

Жители Мархи — члены семей участников СВО поблагодарили мэрию Якутска и администрацию микрорайона Марха за всестороннюю поддержку и помощь в решении проблемных вопросов.

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