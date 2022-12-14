В Якутии из-за холодов подразделения МЧС России перевели на режим повышенной готовности

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутии в связи с наступившими морозами в режиме повышенной готовности функционируют все органы управления и силы постоянной готовности ГУ МЧС РФ по Якутии и его подчиненные подразделения, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в условия низких температур может возникнуть угроза увеличения количества происшествий.

«К оперативному реагированию в готовности находится более 9,5 тысяч человек и свыше 2,2 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России порядка 1,7 тысяч человек личного состава и более 340 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники», — отметил первый заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Якутии Виталий Немцов.

В МЧС предупреждают: с наступлением сильных холодов и туманов необходимо следовать противопожарным требованиям при пользовании пиротехникой, бытовыми электроприборами, системами теплоснабжения. Водителям не стоит выезжать на дальние расстояния на неподготовленном автомобиле.

В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб «112».

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