«Жатайская транспортная компания» задолжала зарплату сотрудникам в размере более 1 миллиона рублей

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Проверка выявила нарушения трудового законодательства на муниципальном унитарном предприятии «Жатайская транспортная компания», сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Транспортная компания Жатая задержала оплату труда 9 работникам на сумму свыше 1 миллиона рублей. Прокуратура внесла руководителю предприятия представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

После мер прокурорского реагирования задолженность перед сотрудниками погашена полностью.

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