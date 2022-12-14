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НовостиОбщество14 декабря 2022 1:30

«Жатайская транспортная компания» задолжала зарплату сотрудникам в размере более 1 миллиона рублей

Задолженность была погашен лишь после вмешательства прокуратуры
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Проверка выявила нарушения трудового законодательства на муниципальном унитарном предприятии «Жатайская транспортная компания», сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Транспортная компания Жатая задержала оплату труда 9 работникам на сумму свыше 1 миллиона рублей. Прокуратура внесла руководителю предприятия представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

После мер прокурорского реагирования задолженность перед сотрудниками погашена полностью.

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