В аэропорту Якутска расписание может быть скорректировано в зависимости от погодных условий

Фото: пресс-служба аэропорта «Якутск»

14 декабря в аэропорту «Якутск» туман, температура воздуха составляет минус 47 градусов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На 9:30 часов утра метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе составляет 650 метров.

Выполнены рейсы авиакомпаний «Сибирь» (Иркутск, Новосибирск, Москва Домодедово), «Якутия» (Мин. Воды — Москва Внуково — Якутск, Санкт-Петербург — Якутск), «Аэрофлот» (Москва Шереметьево).

Отмечается, что расписание рейсов может быть скорректировано в зависимости от погодных условий. Информация о рейсах по тел. 31-88-44 (автоматизированная справочная), онлайн-табло: yks.aero.

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