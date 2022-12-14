В Якутии выявлено 178 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 14 декабря в Якутии зарегистрировано 178 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске 159 случая, в Хангаласском районе — 3 случая, в Алданском и Среднеколымском районах — по 2 случая, в Верхневилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Майском, Усть-Янском районах — по 1 случаю.

За последние сутки госпитализировано 18 человек, выздоровело 69 человек. Лечение в стационарах получают 9,4% больных, в амбулаторных условиях — 90,6%. Из 174 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 33,3%.

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