Глава Якутии предложил закрепить «автозимники» в российском законе

Фото: правительство Якутии

В Якутии предложили законодательно закрепить понятие автозимника. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, сейчас в федеральном законе нет нормативного регулирования работы ледовых переправ – а это «ложится грузом» на региональные бюджеты.

«Хочу затронуть также вопрос, актуальный не только для Якутии, но и для всех северных регионов – это зимники, сезонные дороги. Только за счет автозимников у нас вся Якутия связывается дорогами с конца января до начала апреля . По ним ежегодно в труднодоступные районы республики завозится чуть менее 1 млн тонн жизнеобеспечивающих грузов», – пояснил Николаев на заседании в Совете федерации.

Глава предложил закрепить понятие «сезонные автомобильные дороги» в федеральном законодательстве. Это позволит выделять средства на их обустройство и содержание из федерального бюджета, не нагружая региональный.

«Хорошее предложение. В части содержания сезонных дорог данный законопроект нужно сенаторам республики внести на обсуждение в Правительство РФ», – отметил председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

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