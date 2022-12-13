«Горячая линия» помогла бойцу из Якутии получить лечение после осколочного ранения

Фото: правительство Якутии

Операторы якутской горячей линии 122 помогли военному с осколочным ранением. После травмы ему оказали медпомощь, однако мать бойца опасалась, что у него в организме могли остаться осколки.

«К нам обратилась мама военнослужащего, который приехал в отпуск. Женщина попросила направить его на компьютерную томографию. Военнослужащий прошел обследование, после которого ему дали направление на госпитализацию в Якутске. Мать волновалась, стоит ли ему ложиться в больницу, ведь на следующий день ему уже надо быть в воинской части», – рассказала глава горячей линии Мария Винокурова.

В итоге боец получил консультацию, после которой смог успешно получить направление в больницу, а также отпуск от службы, связанный с ранением. Винокурова также рассказала, что подобное обращение – не единственное, хотя чаще всего раненые якутские солдаты просят о переводе в родной регион.

«К нам поступил такой вопрос от военнослужащего: он находится в госпитале в другом городе и хотел бы перевестись в больницу в Якутии. Мы рекомендовали завершить лечение в военном госпитале, потому что при переводе в другое лечебное учреждение военнослужащий может потерять право на выплаты при ранении», – добавила представитель горячей линии.

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