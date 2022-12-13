В Якутии начнут оказывать специальную медпомощь жителям арктических зон

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев побывал сегодня в Совфеде РФ. Он принял участие в двух комитетах, на которых были поддержаны предложения якутских властей. В частности – на заседании комитета по соцполитике были поддержаны предложения по здравоохранению в арктических зонах.

«Нашли поддержку наши предложения по здравоохранению, включая организацию специализированной медпомощи для жителей арктической зоны. Например, это плановые выезды врачей создаваемого Регионального центра мобильных бригад и дистанционная медицинская помощь с использованием технологий телемедицины», – отметил Николаев.

Также глава присутствовал на заседании комитета по экономической политике. Там также был внесен ряд предложений по транспортной и энергетической инфраструктуре, и эти идеи также нашли поддержку у федеральных властей.

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