В Якутии два сельскохозяйственных предприятия получат более 20 миллионов рублей на постройку коровников

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Минсельхоз России отобрал два проекта в Якутии, чтобы компенсировать им часть затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Это сельхозкооператив из Сунтарского района «Ил-Тосхол» и крестьянское (фермерское) хозяйство «Ворошилов» из Кобяйского района. Отмечается, что общая сумма федерального софинансирования составит 20,1 миллионов рублей.

Сельхозкооператив «Ил-Тосхол» был создан в 2020 году для расширения производства натурального молока и мяса. Сам кооператив входит в группу компаний «Татыйыына», которая успешно работает в Сунтарском районе уже 25 лет и включает в себя 13 предприятий-партнеров.

«Ил-Тосхол» два года назад закупил 120 голов КРС симментальской породы из Орловской области, но не получил субсидию на возведение животноводческого комплекса. Поэтому владелице предприятия Нине Герасимовой пришлось построить коровник на 120 мест в селе Илимниир, взяв кредит.

Когда об этом во время командировки в Сунтарский район узнал Ил Дархан Айсен Николаев, он поручил выделить средства на поддержку кооператива.

«Эта ошибка должна быть исправлена и до конца года средства должны быть выделены. Таких людей надо поддерживать, и это, к сожалению, не единичный случай», — сказал тогда глава Якутии.

Помимо коровника на 120 мест, в «Ил-Тосхол» есть еще телятник и летник. В планах — постройка еще одного коровника на 120 мест, молочного цеха с производственной мощностью 5 тонн в сутки и увеличение надоя молока. В 2021 году валовый надой составил 284,6 тонн. К 2026 году предприятие хочет увеличить его в пять раз и выйти на 1240 тонн.

Второй получатель субсидии Минсельхоза России — КФХ «Ворошилов» из Кобяйского района. Предприятие было создано в 1999 году предпринимательницей Аксинией Левиной. Численность крупного рогатого скота здесь составляет 440 голов, в том числе 200 дойных коров, среднегодовой удой — 1358 кг.

Аксинья Левина уже получала господдержку на строительство коровника в 2014 году. Тогда на грант в размере 6 миллионов рублей был построен коровник на 100 скотомест с современным оборудованием и техникой. Также в 2019 году были выделены 3,6 миллиона рублей на строительство летника. В этот раз государство возместит часть затрат на новый коровник на 120 голов, введенный в 2021 году.

Как сообщили в Минсельхозе Якутии, предприятия получат деньги не только из федерального бюджета. Республика также выделит субсидии на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на покупку новой техники и оборудования.

По госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–2024 годы» Минсельхоз Якутии компенсирует сельским предпринимателям до 98,5% понесенных прямых затрат. С 2011 года в Якутии благодаря этому было построено более 80 новых животноводческих комплексов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.