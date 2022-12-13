В Якутии заболеваемость гриппом и ОРВИ в 3 раза превысила эпидемический порог

В Якутии сохраняется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти, сообщает Управление Роспотребнадзора по Якутии по данным за прошлую неделю.

В республике зарегистрирован 20 621 случай ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции). Общий эпидемический порог заболеваемости превышает 3 раза. Отмечается резкий подъем заболеваемости среди несовершеннолетних разных возрастных групп: среди новорожденных и малышей до 2 лет – на 85%, среди детей дошкольного возраста – в 2,2 раза, среди школьников до 14 лет – в 3,2 раза, 15 лет и старше – в 5,3 раза.

Согласно выводам лабораторного мониторинга, в Якутии преимущественно циркулируют вирусы гриппозной этиологии, их доля продолжает увеличиваться. Доминируют вирусы гриппа А(H1N1)2009. Долю в 45% занимают негриппозные вирусы: РС-вирусы, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы, среди которых преобладают вирусы парагриппа и метапневмовирусов.

Завершается иммунизация населения против гриппа вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». За счет федерального бюджета и прочих средств прививку против гриппа получили более 471 тысячи человек, или 48,6% от всего населения республики, в том числе привито 156 146 детей ( или 59,1% детского населения).

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