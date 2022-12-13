«Якутскэнерго» признали виновником лесного пожара и приговорили выплатить компенсацию более 800 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

2021 год запомнился серией масштабных лесных пожаров за всю историю Якутии. Виновником одного из них признали «Якутскэнерго». Компания попыталась оспорить это решение, но проиграла в нескольких инстанциях, сообщается на сайте Арбитражного суда республики.

23 мая 2021 года в 23:30 загорелась территория Сырдахского участкового лесничества в 6 километрах от села Элэсин Усть-Алданского района. Общая площадь пожара составила 2 гектара. Почти сутки пожарные боролись с огнем. Возгорание удалось ликвидировать только 24 мая в 21:30.

Позже выяснилось, что пожар произошел из-за замыкания линии электропередачи Борогонской РЭС, которая принадлежит ПАО «Якутскэнерго». Как следует из материалов дела, инфраструктура содержалась в ненадлежащем состоянии.

– Опора ЛЭП находилась в подвешенном состоянии, провода соприкасались с деревьями, рубка лесных насаждений не была обеспечена, на верхней части деревянного столба наблюдаются следы обугливания, на расстоянии 4 метров от опоры обнаружены обрывы проводов, которые свисали с деревьев, имеются следы оплавления проводов, – сообщается на сайте Арбитражного суда Якутии.

Основываясь на выводах расследования, Минэкологии Якутии направило иск в суд на «Якутскэнерго» как собственника электрических сетей. Региональное ведомство потребовало возместить затраты на тушение лесного пожара в размере 846 788 рублей 57 копеек. Эта сумма включает расходы по оплате труда работников Якутской базы авиационной охраны лесов, оплату спутниковой связи, авиационных услуг, аренды легкового автомобиля и т. п.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в полном объеме. Апелляционная инстанция данные выводы поддержала.

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