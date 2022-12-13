В Алданском районе Якутии в столкновении машин пострадал мужчина

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

12 декабря в Алданском районе около 6 часов утра на 3-м километре межселенной автодороги между поселками Ленинский и Якокут произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

24-летний водитель на Toyota Hilux превысил скорость и при разъезде со встречным автомобилем столкнулся с автомобилем Honda Shuttle Hybrid под управлением 34-летнего водителя.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате происшествия 59-летний мужчина — пассажир Honda Shuttle Hybrid был доставлен и госпитализирован в травматологическое отделение Алданской больницы с травмой головы и бедра. В момент ДТП пострадавший был пристегнут ремнём безопасности.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Водитель Honda Shuttle Hybrid к административной ответственности в течении года привлекался один раз, водитель Toyota Hilux —восемь раз. Оба водителя были трезвые, травм не получили.

ДТП произошло в темное время суток на дороге с грунтовым покрытием, освещение отсутствовало. По факту ДТП проводится проверка.

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