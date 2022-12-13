В аэропорту Якутска полиция сняла с рейса четырех дебоширов

Фото: Аэропорт Якутск

Трое мужчин, вылетающих из Якутска в Тикси, были сняты с рейса за неподобающее поведение, а на следующий день сняли еще одного пьяного дебошира, сообщает Северо-Восточное ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчины поднялись на борт самолета уже пьяными и продолжили распивать алкоголь, не реагируя на замечания членов экипажа и командира судна.

На следующий день инцидент повторился уже с другим пассажиром, который собирался вылететь на рейсе авиакомпании «Якутия» по маршруту «Якутск - Внуково». 41-летний якутянин тоже зашел пьяным в самолет и стал ругаться с командиром экипажа.

В отношении всех четверых правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 20.21, ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ. Им грозит административный арест сроком до пятнадцати суток. Кроме того, мужчинам пришлось приобретать новые билеты за свой счет.

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