График работ на газовых сетях и линиях электроснабжения в Якутске на 13 декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 13 декабря, в Якутске запланированы ремонтные работы на газовых сетях и линиях электроснабжения. О времени выполнения работ сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Ранее министр ЖКХ и энергетики Якутии сообщал, что отключений электричества в Якутске при температуре в минус 40 градусов и ниже не будет.

ЦРЭС предупреждает о ремонтных работах на электросетях:

09.00 – 17.00 – ул. Лонгинова, 32/7 по 34/2, ул. Ново-Карьерная, 20 по 29/1, ул. Северная, 21, 28, ул. Автодорожная, 55/6 по 59/7, СОТ «Речевик», ул. И. Крафта, 100/1 по 142/5, Окружная дорога, 53 по 57/1, ул. Семилетка, 5 по 13, ул. Халтурина, 22 по 24, 65 по 79, ул. Мирнинская, 1 по 11, Портовское кольцо, 2, 36, ул. Строителей, 18, ул. Нагорная, 1 по 11, ул. Лесная, 1 по 5, ул. Студенческая, 2/1 по 6, мкрн. М. Марха (частично).

09.30 – 12.00 – ул. Мординова, 1 по 17, пер. Солдатова, 2 по 48, ул. Ефимова, 2 по 13/2, ул. Тихонова, 4 по 11, ул. Газомагистральная, 29 по 43, ул. Труда, 2, 2/1, ул. 50 лет Октября, 4/2.

14.00 – 15.30 – ул. Авиационная, 1, 2/1.

14.00 – 16.00 - с. Пригородный (частично).

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

08.30 – 11.30 – ГРПШ-75, Покровское шоссе, 5 км, 1, 2, 4, 8; 6 км, б/н.

13.30 – 17.00 - снижение давления в районе Сайсар с отключением ул. Лонгинова, 70, 72/1, 45/2а, 42/2а, ГРП Котельная МКД, ул. Ново-Карьерная, 22/9.

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