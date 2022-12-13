В Якутии выявлено 164 новых случая коронавирусной инфекции

По состоянию на 13 декабря в Якутии зарегистрировано 164 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 147 случаев, в Алданском, Кобяйском, Намском районах — по 2 случая, в Горном, Ленском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Среднеколымском, Сунтарском, Таттинском, Хангаласском, Чурапчинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 957 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 680 267 тестов.

За последние сутки госпитализировано 11 человек, выздоровело 56 человек. Лечение в стационарах получают 9,8% больных, в амбулаторных условиях — 90,2%. Из 178 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 31,5%.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.