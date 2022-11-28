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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 14:53

В Якутии скончался водитель автобуса, который протаранил большегруз

Он умер в реанимации не приходя в сознание
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД Якутии

Фото: ГИБДД Якутии

Этим вечером скончался водитель автобуса, который устроил утреннюю аварию с большегрузом в Нерюнгринском районе. ДТП произошло на федеральной трассе «Лена» – по предварительной информации, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик Shacman.

В автобусе находились 50 человек, медицинская помощь потребовалась 10 пассажирам и водителю. Как сообщили в ГИБДД, водитель вскоре скончался в реанимации, не приходя в сознание. Еще один пассажир с серьезными травмами был госпитализирован.

В полиции добавили, что водитель автобуса имел стаж вождения более 30 лет. По какой причине он не соблюдал дистанцию с грузовиком – теперь предстоит установить следователям.

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